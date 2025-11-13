Anonyme Millionenspende für die Strahlenburg-Stiftung
Der bislang unbekannte Gönner ermöglicht es der Stiftung, dass sie den Kaufpreis von 2,2 Millionen Euro aufbringen kann. Noch gibt es kein Konzept für die Gastronomie.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Eine Person, die anonym bleiben will, hat der Strahlenburg-Stiftung eine Millionenspende zugesagt. Damit kommt der Zusammenschluss von Schriesheimern, die erreichen wollen, dass das Wahrzeichen öffentlich zugänglich bleibt, in die Region des Kaufpreises von 2,2 Millionen Euro. Und so kann man unter den anderen vier Interessenten nun mitbieten