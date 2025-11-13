Donnerstag, 13. November 2025

Plus Schriesheim

Anonyme Millionenspende für die Strahlenburg-Stiftung

Der bislang unbekannte Gönner ermöglicht es der Stiftung, dass sie den Kaufpreis von 2,2 Millionen Euro aufbringen kann. Noch gibt es kein Konzept für die Gastronomie.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Anfang Juli stellte sich die Strahlenburg-Stiftung erstmals der Öffentlichkeit vor. Seither hat sie etwas über eine Million Euro an Spenden eingesammelt. Nun kommt eine weitere dazu, die noch viel höher ausfällt. Archivfoto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Eine Person, die anonym bleiben will, hat der Strahlenburg-Stiftung eine Millionenspende zugesagt. Damit kommt der Zusammenschluss von Schriesheimern, die erreichen wollen, dass das Wahrzeichen öffentlich zugänglich bleibt, in die Region des Kaufpreises von 2,2 Millionen Euro. Und so kann man unter den anderen vier Interessenten nun mitbieten

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
