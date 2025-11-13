Von Micha Hörnle

Schriesheim. Eine Person, die anonym bleiben will, hat der Strahlenburg-Stiftung eine Millionenspende zugesagt. Damit kommt der Zusammenschluss von Schriesheimern, die erreichen wollen, dass das Wahrzeichen öffentlich zugänglich bleibt, in die Region des Kaufpreises von 2,2 Millionen Euro. Und so kann man unter den anderen vier Interessenten nun mitbieten