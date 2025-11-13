Donnerstag, 13. November 2025

Plus Rekord-Konzert

"Café del Mundo" spielen in der SAP-Arena in Mannheim

Dem Duo zufolge hat noch niemand zuvor eine so große Halle allein mit zwei Akustik-Gitarren bespielt. Für das Konzert am  15. November gibt es nur noch wenige Karten.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Sie sind bereit: Alexander Kilian (l.) und Jan Pascal von „Café del Mundo“ spielen am Samstag vor 4000 Zuhörern in der SAP-Arena Mannheim. Foto: Andreas Budtke

Von Andreas Hanel

Buchen/Mannheim. "Es ist alles bestens vorbereitet" – die Vorfreude bei Jan Pascal und Alexander Kilian von "Café del Mundo" ist groß: Am Samstag, 15. November, spielen die beiden in der SAP-Arena in Mannheim. Los geht’s um 20 Uhr. Bei dem Großevent erwarten die beiden Ausnahmekünstler an der Gitarre 4000 Gäste. Damit stellen sie einen Rekord auf.

