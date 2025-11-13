Von Andreas Hanel

Buchen/Mannheim. "Es ist alles bestens vorbereitet" – die Vorfreude bei Jan Pascal und Alexander Kilian von "Café del Mundo" ist groß: Am Samstag, 15. November, spielen die beiden in der SAP-Arena in Mannheim. Los geht’s um 20 Uhr. Bei dem Großevent erwarten die beiden Ausnahmekünstler an der Gitarre 4000 Gäste. Damit stellen sie einen Rekord auf.