Putz-Roboter im Kaufland muss noch Weihnachtsgeschäft überstehen

Der Reinigungsroboter wurde für die Testphase freigegeben. Es gibt keine Berührungsängste bei der Kundschaft, eher Neugier.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Der Reinigungsroboter erkennt Menschen als Hindernisse. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Die Digitalisierung hält auch im Reinigungsbereich bei Kaufland Einzug. Derzeit wird in bundesweit sechs Filialen der Einsatz von Reinigungsrobotern getestet. Eine davon ist Eberbach.

Vergangene Woche stellten im Markt am Neuen Weg Nord Projektleiter Simon Küller, Hausleiter Stephan Kramer und Stephan Wehner von der Unternehmenskommunikation den Reinigungsroboter im

