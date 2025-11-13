Toter am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – Ermittler gehen von Totschlag aus
Ein 27-Jähriger soll am gestrigen Mittwochmorgen am Bahnhof einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Ein Verdächtiger wurde in Stuttgart gefasst und festgenommen.
Von Konrad Bülow
Wiesloch/Walldorf. Der Mann, der am Mittwochmorgen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf verstarb, ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Davon gehen die Ermittler nach der Spurenlage am Ort des Geschehens aus, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Demnach wurde auch schon ein