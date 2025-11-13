Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus Wiesloch

Toter am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – Ermittler gehen von Totschlag aus

Ein 27-Jähriger soll am gestrigen Mittwochmorgen am Bahnhof einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Ein Verdächtiger wurde in Stuttgart gefasst und festgenommen.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 18:00 Uhr 4 Minuten, 38 Sekunden
Polizisten suchten am Mittwochmorgen den Bereich um den Bahnhof Wiesloch-Walldorf ab: Dort war ein 27-Jähriger verstorben. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Foto: Priebe

Von Konrad Bülow

Wiesloch/Walldorf. Der Mann, der am Mittwochmorgen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf verstarb, ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Davon gehen die Ermittler nach der Spurenlage am Ort des Geschehens aus, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Demnach wurde auch schon ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.