Donnerstag, 13. November 2025

Plus Bürgermeister kündigen Widerstand an

Wie realistisch ist ein Atommüll-Endlager bei Heidelberg?

Endlager-Suche sorgt nicht für Strahlen: Eine Studie schließt die Region bisher nicht aus. Es herrscht aber auch Gelassenheit.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Atommüll
Wohin mit dem Atommüll? Die Suche nach einem Endlager in Deutschland geht weiter. (Symbolbild)

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Groß war die Aufregung vor wenigen Tagen. "Bei Heidelberg könnte ein Atommüll-Endlager entstehen" titelte die RNZ und berichtete darüber, dass der Odenwald zum Teil geeignet wäre zum "Entsorgen" von hochradioaktivem Atommüll. 

{element}

Das ist das Zwischenergebnis der Suche der Bundesgesellschaft für Endlagerung nach einem

Christoph Moll
zu unseren Autoren  
