Von Sebastian Lerche

Rauenberg. "Sehen Sie das? Ich muss den Stein nur leicht berühren und Sand rieselt herunter." Roswitha Schöttler, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Peter und Paul, deutet auf den Sockel der katholischen Kirche in Rauenberg. "Und da oben", weist Barbara Steidel auf eine Stelle zwischen zwei Fenstern, "ist es noch schlimmer". Beate Wagner nimmt