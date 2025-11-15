Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Kein Empfang in Rauenberg

Vodafone darf mobilen Funkmast am ehemaligen Häckselplatz aufstellen

Eine Übergangslösung fürs Netz ist in Sicht. Das Verfahren für einen stationären Mast läuft.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
Im Bereich des ehemaligen Häckselplatzes von Rauenberg könnte bald ein mobiler Funkmast von Vodafone errichtet werden. Vergangene Woche wurde der Gestattungsvertrag zwischen dem Netzbetreiber und der Stadt unterzeichnet. Die Netzprobleme der Bevölkerung sollen sich damit entschärfen. Foto: seb

Von Armen Begic

Rauenberg. Kein Mobilfunk – davon berichteten einige Bewohner Rauenbergs in den vergangenen Monaten. Bald könnte die Situation entschärft werden, denn Rauenberg und der Mobilfunkanbieter Vodafone unterzeichneten kürzlich einen Gestattungsvertrag für ein Grundstück im hinteren Bereich des ehemaligen Häckselplatzes, heißt es von der Stadt.

Dort soll

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
