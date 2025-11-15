Vodafone darf mobilen Funkmast am ehemaligen Häckselplatz aufstellen
Eine Übergangslösung fürs Netz ist in Sicht. Das Verfahren für einen stationären Mast läuft.
Von Armen Begic
Rauenberg. Kein Mobilfunk – davon berichteten einige Bewohner Rauenbergs in den vergangenen Monaten. Bald könnte die Situation entschärft werden, denn Rauenberg und der Mobilfunkanbieter Vodafone unterzeichneten kürzlich einen Gestattungsvertrag für ein Grundstück im hinteren Bereich des ehemaligen Häckselplatzes, heißt es von der Stadt.
Dort soll