Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Hirschberg

Zwei Omnibusse in Flammen – Zwei Millionen Euro Schaden (Fotogalerie)

Bei dem Hybridbus musste die Batterie die ganze Nacht gekühlt werden. Das Feuer an sich war schnell gelöscht. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 12:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Hybridbus Feuer gefangen, das auf einen daneben stehenden Dieselbus übergriff. Fotos: Freiwillige Feuerwehr Hirschberg

Von Annette Steininger

Hirschberg. Meterhoch war die Rauchsäule, die man am Freitag entlang der Bergstraße sah. Zwei Omnibusse brannten am späten Freitagnachmittag lichterloh auf dem Gelände von OMNIplus, einer Reparaturwerkstatt für Busse im Gewerbepark. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Mitarbeiter hatten den Notruf abgesetzt. 

Offenbar war es bei Wartungsarbeiten an