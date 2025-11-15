Aus dem Schreibwaren-Krauser wird Sami-Toys
Farzaneh und Azizi Zare haben das Geschäft in der Innenstadt gemietet. Es gibt ein vielfältiges Angebot vor allem für Kinder.
Wiesloch. (seb) "Das war mein Schicksal", sagt Farzaneh Zare. Gemeinsam mit ihrem Mann Azizi hat sie die Räume des Krauser, des früheren Fachhandels für Schreibwaren, Büroartikel, Kreativ- und Künstlerbedarf, gemietet. Die beiden bauen sich einen Laden mit Spielzeug, Bastelbedarf, Schulsachen und anderen Artikeln für Kinder auf: Sami-Toys.
Auch Schreibsachen und Bürowaren, wie sie