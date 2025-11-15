Wiesloch. (seb) "Das war mein Schicksal", sagt Farzaneh Zare. Gemeinsam mit ihrem Mann Azizi hat sie die Räume des Krauser, des früheren Fachhandels für Schreibwaren, Büroartikel, Kreativ- und Künstlerbedarf, gemietet. Die beiden bauen sich einen Laden mit Spielzeug, Bastelbedarf, Schulsachen und anderen Artikeln für Kinder auf: Sami-Toys.

Auch Schreibsachen und Bürowaren, wie sie