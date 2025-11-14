Toter am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – 26-Jähriger in Haft (plus Video)
Der am Mittwochmorgen gefundene Mann starb an den Folgen einer Stichverletzung. Der später in Stuttgart gefasste Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Von Konrad Bülow
Wiesloch/Walldorf. Eine Stichverletzung hat offenbar am Mittwochmorgen zum Tod eines 27-Jährigen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf geführt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf RNZ-Nachfrage mit.
Wie berichtet, wurde am Donnerstag bei Stuttgart ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Am gestrigen Freitag hat eine Ermittlungsrichterin am