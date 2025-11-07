Warum es bei "Pop-up"-Gärten so kompliziert ist
Bis neue Gärten spontan entstehen können, gibt es viel zu klären. Kosten und Aufwand sollen möglichst minimal sein.
Mühlhausen. (seb) So kompliziert sollte ihre Idee eigentlich nicht sein, zeigten sich Grüne und SPD in der jüngsten Mühlhausener Gemeinderatssitzung überrascht von der Intensität der Diskussion: Spontan auftauchende "Pop-up"-Gärten boten doch einigen Gesprächsstoff.
Eigentlich, so die Vorstellung der Fraktionen, sollte die Gemeinde nur den Impuls geben fürs Engagement der Bürger, die