Donnerstag, 06. November 2025

Plus Mühlhausen

Rat sammelt Ideen für Senioren

Ausflüge und Einkäufe sollen leichter fallen. Diskussion um Kosten, Aufwand und Naturschutz-Auflagen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Dem Umfeld des Seniorenzentrums und Erleichterungen für Ältere widmete sich jetzt Mühlhausens Gemeinderat. Foto: Lerche

Mühlhausen. (seb) Die älteren Mitbürger und besonders die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste der Seniorenresidenz Kraichgau am Mühlhausener Ortsrand sollen stärker ins Gemeindeleben eingebunden werden, Ausflüge oder Einkäufe sollen ihnen leichter fallen. Dahin zielt ein Antrag von CDU und Freien Wählern, der jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde.

Als Resultat bekam die Gemeinde einige

