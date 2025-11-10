Montag, 10. November 2025

Plus Mühlhausen

Ehrenamtliche mit Herzblut und Energie für die Gemeinschaft

Die Gemeinde Mühlhausen hat zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Auf vielfältige Art und Weise haben sie sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagiert: Die Gemeinde Mühlhausen zeichnete im Tairnbacher Schloss zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus. Foto: Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen-Tairnbach."Der Sinn unseres Lebens liegt nicht im Nehmen, sondern im Geben, nicht im Fordern, sondern im Dienen." Dieser Satz vom ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland und Mitgründer der Rhein-Neckar-Zeitung, Theodor Heuss, gilt auch für viele Menschen in der Gesamtgemeinde Mühlhausen, die sich in vielfältigen Bereichen

