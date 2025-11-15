Von Annette Steininger

Hirschberg. Wenn der Piepser geht, dann rennen sie gleichermaßen los, um anderen zu helfen: die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und doch gibt es einen nicht unerheblichen Unterschied, nämlich in Bezug auf ihre Behandlung im Gesetz. Das Thema bewegt auch in Hirschberg – und zieht größere Kreise.