Samstag, 15. November 2025

DRK-Einsatzkräfte sollen rechtlich wie Feuerwehrleute abgesichert werden

FDP-Vorsitzender Patrick Klein wurde auf einen Instagram-Post von Joachim Vosloh vom DRK aufmerksam. Die Helfer sollen künftig Freistellung, Lohnfortzahlung und Absicherung erhalten.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Sie gehörten zu den rund 150 Einsatzkräften, die mit 50 Fahrzeugen an der Blaulicht-Aktion vor dem Neuen Schloss in Stuttgart teilnahmen. Foto: Vosloh

Von Annette Steininger

Hirschberg. Wenn der Piepser geht, dann rennen sie gleichermaßen los, um anderen zu helfen: die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und doch gibt es einen nicht unerheblichen Unterschied, nämlich in Bezug auf ihre Behandlung im Gesetz. Das Thema bewegt auch in Hirschberg – und zieht größere Kreise.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
