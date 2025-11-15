DRK-Einsatzkräfte sollen rechtlich wie Feuerwehrleute abgesichert werden
FDP-Vorsitzender Patrick Klein wurde auf einen Instagram-Post von Joachim Vosloh vom DRK aufmerksam. Die Helfer sollen künftig Freistellung, Lohnfortzahlung und Absicherung erhalten.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Wenn der Piepser geht, dann rennen sie gleichermaßen los, um anderen zu helfen: die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und doch gibt es einen nicht unerheblichen Unterschied, nämlich in Bezug auf ihre Behandlung im Gesetz. Das Thema bewegt auch in Hirschberg – und zieht größere Kreise.