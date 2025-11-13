Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus Hirschberg

Evangelische Kirche Leutershausen bleibt ein Jahr lang zu

Die Innensanierung soll nach der Leutershausener Konfirmation 2026 starten. Zudem stellten sich die Kandidaten für den Kirchengemeinderats vor.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Die Leutershausener Kirchengemeinderatskandidaten (v. li.): Carsten Ewald, Jörgen Heise, Nadine Bieber-Kühn, Monika Schmitt, Claudia Reinhard und Sara Würz. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Innerhalb von 17 Jahren ist die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen von 2400 auf jetzt 1882 Mitglieder geschrumpft. Damit steht sie nicht alleine, gravierende Veränderungsprozesse sind am Laufen. Sie sind personeller, aber auch baulicher Natur – Themen, die bei der Gemeindeversammlung am Sonntagvormittag in der Kirche

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.