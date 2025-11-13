Donnerstag, 13. November 2025

Die bunte Bandbreite des Chorgesangs zeigen

Das Hirschberger Chorfestival erfährt 2026 eine Fortsetzung. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Chor „Power ToneZ!“ der Sängereinheit Leutershausen feierte beim 1. Hirschberger Chorfestival 2024 Premiere. Foto: Dorn

Hirschberg. (RNZ) Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Hirschberger Chorfestivals im Jahr 2024 mit rund 900 Sängerinnen und Sängern aus über 30 Chören steht nun fest: Es wird eine Fortsetzung geben.

Am Samstag, 25. April 2026, lädt die Sängereinheit 1864 Leutershausen zum 2. Hirschberger Chorfestival in die Martin-Stöhr-Schule ein.

Zwischen 10 und 20 Uhr wird sich dort

