Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Arzt mit Leib und Seele

Werner Schaupp machte GRN-Klinik in Weinheim zu dem, was sie ist

Der frühere Chefarzt prägte die Weinheimer Klinik über Jahrzehnte. Auch im Ruhestand engagiert er sich unermüdlich – in Ghana, Ruanda und in seiner Heimat.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Wenn er menschliche Not lindern kann, ist Werner Schaupp zur Stelle: in OP-Sälen in Afrika (hier im Bild), aber auch bei örtlichen Hilfsprojekten wie dem „Weinheimer Mittagstisch“. Foto: zg

Von Günther Grosch

Weinheim. München hat sein Universitätsklinikum "Rechts der Isar". In Weinheim könnte man, wenn man die GRN-Klinik meint, voller Hochachtung vom Klinikum "Links der Weschnitz" sprechen.

Das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung gehört zu den Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN). Diese wiederum sind ein Verbund von vier Kliniken, drei

