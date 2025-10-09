Von Günther Grosch

Weinheim. München hat sein Universitätsklinikum "Rechts der Isar". In Weinheim könnte man, wenn man die GRN-Klinik meint, voller Hochachtung vom Klinikum "Links der Weschnitz" sprechen.

Das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung gehört zu den Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN). Diese wiederum sind ein Verbund von vier Kliniken, drei