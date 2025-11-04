Osterburken/Mosbach. (dore) Zu fünf bzw. fünfeinhalb Jahren Haft wurden zwei Ukrainer von der Schwurgerichtskammer beim Landgericht Mosbach wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung verurteilt, die in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2024 in der Bahnhofstraße in Osterburken ihr Opfer mit Benzin übergossen hatten und anzünden wollten (siehe