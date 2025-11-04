Dienstag, 04. November 2025

zurück
Plus Osterburken

Verurteilte Ukrainer haben Revision eingelegt

Die Ukrainer sollen 2024 ihr Opfer mit Benzin übergossen und anzünden haben. Sie waren wegen versuchten Mordes verurteilt worden.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 15:55 Uhr 4 Minuten, 46 Sekunden
Im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Osterburken soll die Tat passiert sein. Foto: Dominik Rechner

Osterburken/Mosbach. (dore) Zu fünf bzw. fünfeinhalb Jahren Haft wurden zwei Ukrainer von der Schwurgerichtskammer beim Landgericht Mosbach wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung verurteilt, die in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2024 in der Bahnhofstraße in Osterburken ihr Opfer mit Benzin übergossen hatten und anzünden wollten (siehe

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.