Mittwoch, 05. November 2025

"Auf geht's Eichbaum, kämpfen und siegen!"

Fans des SV Waldhof solidarisieren sich mit insolventer Brauerei

Es gab einen emotionalen Banner beim Hoffenheim-Spiel für das Unternehmen. Dieses verspricht: "Wir bleiben für euch da".

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
„Eins steht fest – Kämpfen Eichbaum“ steht auf einem Banner, das die Fans des SV Waldhof beim Spiel gegen Hoffenheim II am Sonntag entrollt hatten. Foto: zg

Von Matthias Kros

Mannheim. In ungewöhnlich emotionaler Weise haben sich die Fans des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit der insolventen Eichbaum-Brauerei solidarisiert. Während des Auswärtsspiels am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: "Eins steht fest – Kämpfen Eichbaum".

