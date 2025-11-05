Von Matthias Kros

Mannheim. In ungewöhnlich emotionaler Weise haben sich die Fans des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit der insolventen Eichbaum-Brauerei solidarisiert. Während des Auswärtsspiels am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: "Eins steht fest – Kämpfen Eichbaum".

Sie