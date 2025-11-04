Bammental. (bmi/mare) Ein Laster ist am Dienstag um 14.30 Uhr an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße stecken geblieben und hat damit Bahn- wie Autoverkehr behindert. Laut Polizei war ein Kastenwagen mit hohem Aufbau gegen das Bauwerk geprallt und verkeilte sich. Die Feuerwehr sorgte letztlich mit schwerem Gerät dafür, dass der Lkw abgeschleppt werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Der Bahnverkehr war bis 17.11 Uhr, die Hauptstraße bis 17.45 Uhr gesperrt. Die Statik der Brücke ist intakt. Betroffen von der Streckensperrung zwischen Neckargemünd und Meckesheim waren die Linien S1, S2, S5, S51 und RE5. Die Bahn hatte kurzfristig einen Ersatzverkehr organisiert.

Es war der zweite Vorfall seit Inbetriebnahme des Höhenwarnsystems an der Brücke im November 2020, zuletzt knallte es im August 2022.

Update: Dienstag, 4. November 2025, 19.21 Uhr