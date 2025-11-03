Montag, 03. November 2025

Plus Dossenheim

Vortrag bei Initiative "Gegenwind" über "Keine Windkraft im Wald"

Hamburger Ex-Umweltschutzsenator Fritz Vahrenholt sprach vor dem Bürgerentscheid am Sonntag bei der Initiative "Gegenwind".

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Karin Reinhard von „Gegenwind“ begrüßte Fritz Vahrenholt in Dossenheim. Foto: Alex

Dossenheim. (mio) Ein Abend mit viel Zwischenapplaus: Zu dem Vortrag mit dem Titel "Keine Windkraft im Wald" von Fritz Vahrenholt waren am Freitag rund 140 Gäste ins Martin-Luther-Haus gekommen – ein Windkraft-Gegner war 150 Kilometer aus dem Hunsrück angereist. Der Referent hielt den Vortrag bei der Bürgerinitiative "Gegenwind" ohne Honorar. Bekanntlich entscheiden die Dossenheimer und

