Donnerstag, 13. November 2025

Plus Walldürn

Ukrainische Familien ziehen in Module ein

Die Räume im Obergeschoss der Walldürner Gemeinschaftsunterkunft sollen der Anschlussunterbringung dienen. Der Zeitpunkt. ist noch unklar.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 19:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Die Arbeiten im Außenbereich der Gemeinschaftsunterkunft sind abgeschlossen. Ukrainische Familien sollen nach Mitteilung des Landratsamtes ins Erdgeschoss einziehen, während im Obergeschoss die Anschlussunterbringung für Städte und Gemeinden angeboten werden soll. Wann die ersten Flüchtlinge einziehen, kann allerdings noch niemand genau sagen. Foto: Daniela Käflein

Von Daniela Käflein

Walldürn. Das Außengelände der Gemeinschaftsunterkunft in der Buchener Straße ist eingeebnet und fertiggestellt, nachdem dort in den letzten Tagen gearbeitet wurde. Wie Jan Egenberger, Pressesprecher beim Landratsamt, auf Anfrage der RNZ erläutert, sollen die Container aufgrund des deutlichen Anstiegs der Zuweisungen von Geflüchteten aus der Ukraine für

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniela Käflein
Redakteurin
zu unseren Autoren  
