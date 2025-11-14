Hardheim. (jam) "Kultur verbindet, Kultur eint." Das betonte Intendant Wolf Rahlfs bei der Jubiläumsgala der Badischen Landesbühne (BLB). Den Zugang zu hochwertiger Kultur ermöglicht sein "mobiles Stadttheater" Menschen in kleinen Gemeinden wie Hardheim. Deshalb war es ihm am Montag ein Anliegen, den Gemeinderat über die Bedeutung der BLB und aktuelle Entwicklungen zu informieren.