Plus Theater in der Fläche

BLB bringt Kulturvielfalt nach Hardheim

Intendant Wolf Rahlfs stellte die Badische Landesbühne im Gemeinderat vor. Ab Januar gibt es Aufführungen in der Erftalhalle.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
„Der zerbrochne Krug“ ist die nächste Aufführung der Badischen Landesbühne in Hardheim.

Hardheim. (jam) "Kultur verbindet, Kultur eint." Das betonte Intendant Wolf Rahlfs bei der Jubiläumsgala der Badischen Landesbühne (BLB). Den Zugang zu hochwertiger Kultur ermöglicht sein "mobiles Stadttheater" Menschen in kleinen Gemeinden wie Hardheim. Deshalb war es ihm am Montag ein Anliegen, den Gemeinderat über die Bedeutung der BLB und aktuelle Entwicklungen zu informieren.

