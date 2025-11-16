Ravenstein. (F) Deutliche Worte richtete Bürgermeister Ralf Killian in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag an die Verursacher, die an verschiedenen öffentlichen Gebäuden in Merchingen, wie am "Alla Hopp"-Platz, oder auch an der Turnhalle oder vor Kurzem an der Fischerhütte in Ballenberg "Schmierereien" anbrachten.

Dies habe sich zu einem "leidigen Thema" entwickelt und gravierende Ausmaße angenommen. Die Sachbeschädigungen würden nicht geduldet, und die Beseitigung koste die Gemeinde viel Geld.

Killian richtete an alle Bürger den Appell, ein Augenmerk darauf zu legen. Vielleicht sei es möglich, die Täter doch zu ermitteln. Zwischenzeitlich wurde Anzeige erstattet.