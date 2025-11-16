Sonntag, 16. November 2025

Ravenstein

Immer mehr "Schmierereien" in Merchingen

An öffentlichen Gebäuden wie dem "Alla Hopp"-Platz, der Turnhalle oder der Fischerhütte in Ballenberg kam es zu Sachbeschädigungen. Deren Beseitigung kostet die Gemeinde viel Geld.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 22 Sekunden
Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Deutliche Worte richtete Bürgermeister Ralf Killian in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag an die Verursacher, die an verschiedenen öffentlichen Gebäuden in Merchingen, wie am "Alla Hopp"-Platz, oder auch an der Turnhalle oder vor Kurzem an der Fischerhütte in Ballenberg "Schmierereien" anbrachten.

Dies habe sich zu einem "leidigen Thema" entwickelt und gravierende Ausmaße angenommen. Die Sachbeschädigungen würden nicht geduldet, und die Beseitigung koste die Gemeinde viel Geld.

Killian richtete an alle Bürger den Appell, ein Augenmerk darauf zu legen. Vielleicht sei es möglich, die Täter doch zu ermitteln. Zwischenzeitlich wurde Anzeige erstattet.

