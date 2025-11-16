Sonntag, 16. November 2025

Altbürgermeister Peter Kirchesch hat der Heimat ein Buch gewidmet

Das 160-seitige Werk ist reich bebildert und erzählt viel über die Geschichte von Neckargerach, Guttenbach und Zwingenberg, die Natur, Denkmale, Burgen und Schlösser.

Über die Präsentation des neuen Heimatbuchs über Neckargerach, Guttenbach und Zwingenberg freuten sich am Seebach Autor Peter Kirchesch (l.), Enkelin Jula Müller, Bürgermeister Norman Link und Landrat Dr. Achim Brötel. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Neckargerach. "Am Neckar zuhause" ist der Titel des Heimatbuchs, das der langjährige Bürgermeister von Neckargerach und Zwingenberg, Peter Kirchesch, dieser Tage herausgebracht hat.

Das 160-seitige Werk ist reich bebildert und erzählt viel über die Geschichte von Neckargerach, Guttenbach und Zwingenberg, die Natur, Denkmale, Burgen und

