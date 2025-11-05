Mittwoch, 05. November 2025

Plus Hirschhorn

Igelsbacher Bolzplatz ist nun doch Geschichte

Der Platz wird zurückgebaut. Das Areal wird kaum genutzt und verwildert.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Zurückgebaut wurde der Igelsbacher Sportplatz nach Bekanntgabe von Bürgermeister Martin Hölz. Die marode Hütte bleibt einstweilen noch stehen. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn-Igelsbach. (MD) Der Igelsbacher Bolzplatz ist Geschichte. Wie der Hirschhorner Bürgermeister Martin Hölz kürzlich bekannt gab, wurde das Areal mit dem umgebenden Zaun "zurückgebaut". Insgesamt 5200 Euro seien im laufenden städtischen Haushalt für die Maßnahme eingestellt gewesen.

Mit dem Grundeigentümer sei vereinbart worden, dass die marode Holzhütte stehen bleibt. Im Vorfeld

