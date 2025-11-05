Hirschhorn-Igelsbach. (MD) Der Igelsbacher Bolzplatz ist Geschichte. Wie der Hirschhorner Bürgermeister Martin Hölz kürzlich bekannt gab, wurde das Areal mit dem umgebenden Zaun "zurückgebaut". Insgesamt 5200 Euro seien im laufenden städtischen Haushalt für die Maßnahme eingestellt gewesen.

Mit dem Grundeigentümer sei vereinbart worden, dass die marode Holzhütte stehen bleibt. Im Vorfeld