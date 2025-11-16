Sonntag, 16. November 2025

Inklusiver Arbeitsplatz "auf der Insel"

Für Simon Morgenthalers Traumjob wechselte seine Familie ins Gastrogewerbe.

16.11.2025

Mit Unterstützung von Jobcoach Kerstin Holzwarth (l.) machte das Ehepaar Majer-Morgenthaler für Sohn Simon einen Arbeitsplatz im eigenen Bistrot „Zur Insel“ möglich. Foto: Andreas Lang

Eberbach. Gäste begrüßen, Bestellungen aufnehmen, Essen und Getränke servieren – das alles ist genau sein Ding. Simon Morgenthaler hatte schon lange von einem Arbeitsplatz in der Gastronomie geträumt. Seine Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung entsprach nicht seinen Interessen. Um ihm seinen Traumjob zu ermöglichen, gingen die Eltern, Diana und Gerd, einen ungewöhnlichen Weg:

