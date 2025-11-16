Eberbach. Gäste begrüßen, Bestellungen aufnehmen, Essen und Getränke servieren – das alles ist genau sein Ding. Simon Morgenthaler hatte schon lange von einem Arbeitsplatz in der Gastronomie geträumt. Seine Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung entsprach nicht seinen Interessen. Um ihm seinen Traumjob zu ermöglichen, gingen die Eltern, Diana und Gerd, einen ungewöhnlichen Weg: