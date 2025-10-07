Osterburken. (F) Der Mittelalterpark "Adventon" bei Osterburken verwandelt sich am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Oktober, erneut in ein lebendiges Stück Geschichte: Das große und traditionelle Herbstfest lockt mit einem vielseitigen Programm für die ganze Familie.

Höhepunkt ist die beeindruckende Feldschlacht mit über 500 Kämpfern in authentischen Rüstungen, die aus Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern anreisen. Die Schlacht wird an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr nachgestellt. Die Besucher erleben hautnah, wie Schwert, Schild und Axt aufeinandertreffen und laute Schlachtrufe über die Festwiese hallen. Die realistische Inszenierung ermittelt den Besuchern ein eindrucksvolles Bild mittelalterlicher Kriegskunst – ein Erlebnis und ein Nervenkitzel für die Mittelalterfans und die Familien.

Abseits der großen Schlacht, der letzten großen Veranstaltung in diesem Jahr im Park, wartet ein buntes Markttreiben mit Händlern, Handwerkern und Künstlern. Die Besucher können traditionelle Handwerkskünste bestaunen, den Handwerkern bei der Herstellung ihrer Waren über die Schulter schauen und selbst kleine Erinnerungsstücke erwerben. Zahlreiche Stände laden zum Probieren und Genießen der angebotenen kulinarischen Genüsse sein.

Zusätzlich gibt es viele Mitmachaktionen für Groß und Klein, etwa in der Naturwerkstatt oder auch beim Apfelpressen. So wird die mittelalterliche Geschichte lebendig und für jeden greifbar.

Für musikalische Höhepunkte sorgt das Duo "ConFilius", das mit einer faszinierenden Mischung aus mittelalterlichen Melodien, skandinavischen Klängen und modernen Einflüssen begeistert. Neben ihrer Musik verzaubern die beiden Künstler mit frecher Jonglage und komödiantischem Varieté – ein Programm für Augen und Ohren.

Die Eintrittspreise an der Tageskasse betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Jedes zweite Kind einer Familie hat freien Eintritt. Kostenfreie Parkplätze stehen direkt am Gelände zur Verfügung. Vergünstigte Tickets sind im Vorverkauf per E-Mail an info@zzg.email erhältlich.

Info: Das vollständige Programm sowie die Öffnungszeiten gibt es unter www.adventon.de