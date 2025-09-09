Osterburken. (F) Lebendige Tradition und historisches Flair können die Besucher am Samstag, 20., und Sonntag 21. September, erleben, denn an diesem Wochenende wird der Mittelalterpark Adventon wieder zur Bühne für das große Wikingerfest.

Ein ganzes Wochenende lang können Besucher in die Welt der Nordmänner und Nordfrauen eintauchen – mit spannenden Einblicken in Handwerk, Alltagsleben und Kultur. Zahlreiche Darsteller in detailgetreuen Gewändern erwecken die Geschichte auf eindrucksvolle Weise zum Leben.

Der historische Markt lädt zum Schlendern, Staunen und Einkaufen ein. Händler und Handwerker präsentieren ihre Waren – von Schmuck und Textilien über kunstvoll gearbeitete Waffen bis hin zu traditionellem Handwerk. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: An verschiedenen Ständen gibt es herzhafte Speisen und erfrischende Getränke.

Auch musikalisch dürfen sich die Gäste auf authentische Klänge freuen. Die Gruppe "Poeta Magica" sorgt mit Trommeln, Flöten und Harfen für die passende Atmosphäre. Am Abend klingt das Fest stimmungsvoll an der großen Feuerschale der Taverne aus – mit wärmendem Lagerfeuer, Geschichten und einem Becher Met.

Der Eintrittspreis an der Tageskasse beträgt 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder; jedes zweite Kind einer Familie hat dabei freien Eintritt. Kostenfreie Parkplätze stehen direkt am Gelände zur Verfügung. Vorverkaufskarten können direkt per E-Mail an info@zzg.email bestellt werden

Info: Weiteres zum Programm und Öffnungszeiten gibt es unter www.adventon.de