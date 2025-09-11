5 Freunde entdeckten beim Zelten ausgebüxten Hund in Not
Der entlaufene Mischling drohte zu ertrinken. Noah, Phil, Henri, Ben und Eric bekamen ein richtiges Abenteuer.
Von Anja Hammer
Wiesloch/Walldorf. Überglücklich schaut Sylvia MacLennan auf ihren Hund Mick. Der zweijährige Pudel-Havaneser-Mischling, der nach dem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger benannt ist, schläft selig und erholt sich von einem großen Abenteuer.
Dass der Vierbeiner überhaupt in seinem Zuhause in der Heidelberger Südstadt ist, gleicht einem Wunder und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+