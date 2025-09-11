Von Anja Hammer

Wiesloch/Walldorf. Überglücklich schaut Sylvia MacLennan auf ihren Hund Mick. Der zweijährige Pudel-Havaneser-Mischling, der nach dem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger benannt ist, schläft selig und erholt sich von einem großen Abenteuer.

Dass der Vierbeiner überhaupt in seinem Zuhause in der Heidelberger Südstadt ist, gleicht einem Wunder und