Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

Bäckerei Stahl bleibt nach dem Urlaub geschlossen

Ein Nachfolger wird gesucht. Die Zukunft ist ungewiss.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 47 Sekunden
Zettel im Schaufenster der Bäckerei Stahl weisen darauf hin: „Wegen Krankheit vorübergehend geschlossen. Nachfolger gesucht“. Foto: fer

Edingen-Neckarhausen. (fer) Nach dem angekündigten Betriebsurlaub öffnen sich die Türen der Bäckerei Stahl vorerst nicht wieder. Das stellten einige Kunden bereits fest, als sie vor dem kleinen Laden in der Edinger Hauptstraße standen.

Eine Erkrankung des Inhabers wird als Grund für die Betriebsaufgabe genannt. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Am letzten Verkaufstag vor dem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.