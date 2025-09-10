Edingen-Neckarhausen. (fer) Nach dem angekündigten Betriebsurlaub öffnen sich die Türen der Bäckerei Stahl vorerst nicht wieder. Das stellten einige Kunden bereits fest, als sie vor dem kleinen Laden in der Edinger Hauptstraße standen.

Eine Erkrankung des Inhabers wird als Grund für die Betriebsaufgabe genannt. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Am letzten Verkaufstag vor dem