Dienstag, 09. September 2025

Plus Wiesloch-Schatthausen

Ernte des Rouvenhof lagert wegen "desaströsen Preisen" ein

Der Hof verzeichnet eigentlich zufriedenstellende Erträge. Es gibt keine Probleme bisher mit Starkregen und Erosion.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 1 Sekunde
Leonie und Vater Leo Dortants vom Rouvenhof begutachten ein Maisfeld in Schatthausen. Die volle Reife steht in wenigen Wochen an. Mit Blick auf die übrigen Feldfrüchte zeigen die beiden sich recht zufrieden – nicht aber mit den Marktpreisen. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Schatthausen. "Unsere Ernte war durchschnittlich, beim Hafer sogar gut. Aber die Preise sind desaströs: Deswegen haben wir das meiste eingelagert." Das berichten Leo Dortants und seine Tochter Leonie vom Rouvenhof. Gerade der ziemlich verregnete Juli kam der Ernte in die Quere, "da litt die Qualität dann etwas".

Insgesamt 70 Hektar

