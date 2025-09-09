Von Sebastian Lerche

Schatthausen. "Unsere Ernte war durchschnittlich, beim Hafer sogar gut. Aber die Preise sind desaströs: Deswegen haben wir das meiste eingelagert." Das berichten Leo Dortants und seine Tochter Leonie vom Rouvenhof. Gerade der ziemlich verregnete Juli kam der Ernte in die Quere, "da litt die Qualität dann etwas".

Insgesamt 70 Hektar