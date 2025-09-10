Schriesheim. (hö) Beim Dartclub herrschte am Wochenende Ernüchterung: Denn zum Turnier für Kinder und Jugendliche meldeten sich am Straßenfest-Samstag nur zwei junge Interessierte an – also wurde es nichts mit dem Wettkampf, "trotz aller Werbung", wie Pressewart Karsten Topolar der RNZ erklärte.

Eigentlich richten die Dartspieler seit 2023 einen kleinen Wettstreit in der Passage