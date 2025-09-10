Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Kaum Resonanz beim Straßenfest-Turnier

Dartclub Schriesheim ist sauer aufs Rathaus

Ihm fehlen eigene Räume, gerade für den Nachwuchs. Denn die Bedingungen in der Kneipe sind ungeeignet.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 50 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Schriesheim. (hö) Beim Dartclub herrschte am Wochenende Ernüchterung: Denn zum Turnier für Kinder und Jugendliche meldeten sich am Straßenfest-Samstag nur zwei junge Interessierte an – also wurde es nichts mit dem Wettkampf, "trotz aller Werbung", wie Pressewart Karsten Topolar der RNZ erklärte.

Eigentlich richten die Dartspieler seit 2023 einen kleinen Wettstreit in der Passage

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.