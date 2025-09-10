Dartclub Schriesheim ist sauer aufs Rathaus
Ihm fehlen eigene Räume, gerade für den Nachwuchs. Denn die Bedingungen in der Kneipe sind ungeeignet.
Schriesheim. (hö) Beim Dartclub herrschte am Wochenende Ernüchterung: Denn zum Turnier für Kinder und Jugendliche meldeten sich am Straßenfest-Samstag nur zwei junge Interessierte an – also wurde es nichts mit dem Wettkampf, "trotz aller Werbung", wie Pressewart Karsten Topolar der RNZ erklärte.
Eigentlich richten die Dartspieler seit 2023 einen kleinen Wettstreit in der Passage
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+