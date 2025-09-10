Mittwoch, 10. September 2025

Arbeiten in der Schüttstraße wurden teurer

Der schlechte Baugrund erforderte zusätzliche Maßnahmen.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
In der Schüttstraße musste unter anderem eine alte Betonschicht beseitigt werden. Foto: Tanja Radan

Von Tanja Radan

Buchen. Im April vergab der Gemeinderat den Auftrag zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in der Schütt- und Eberstadter Straße für 449.276 Euro an die Firma HLT aus Neckargerach.

Bei der Maßnahme in der Schüttstraße, wo der Verkehr nach wochenlanger Sperrung wieder fließt, waren zusätzliche Arbeiten nötig: So musste nach dem Aufbruch der alten Straße in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
