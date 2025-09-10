Arbeiten in der Schüttstraße wurden teurer
Der schlechte Baugrund erforderte zusätzliche Maßnahmen.
Von Tanja Radan
Buchen. Im April vergab der Gemeinderat den Auftrag zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in der Schütt- und Eberstadter Straße für 449.276 Euro an die Firma HLT aus Neckargerach.
Bei der Maßnahme in der Schüttstraße, wo der Verkehr nach wochenlanger Sperrung wieder fließt, waren zusätzliche Arbeiten nötig: So musste nach dem Aufbruch der alten Straße in
