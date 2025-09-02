Wo das Mittelalter lebendig wird
Viel Interessantes über das Mittelalter gelernt: Rund 35 RNZ-Leser nahmen an Sommertour im Histotainmentpark Adventon teil.
Von Andreas Hanel
Osterburken. Finster, schmutzig, Stillstand – diese Assoziationen mit dem Mittelalter sind auch noch heute in den Köpfen vieler verankert. Solche Vorstellungen stammen allerdings vor allem aus Zuschreibungen der frühen Neuzeit, als man sich vor dem Hintergrund von Renaissance und Reformation gegen die "rückschrittliche" Epoche des Mittelalters abgrenzen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+