Dienstag, 02. September 2025

zurück
Plus RNZ-Sommertour

Wo das Mittelalter lebendig wird

Viel Interessantes über das Mittelalter gelernt: Rund 35 RNZ-Leser nahmen an Sommertour im Histotainmentpark Adventon teil.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Das Bauen der Häuser nimmt viel Zeit in Anspruch, da alles per Hand gefertigt wird. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Osterburken. Finster, schmutzig, Stillstand – diese Assoziationen mit dem Mittelalter sind auch noch heute in den Köpfen vieler verankert. Solche Vorstellungen stammen allerdings vor allem aus Zuschreibungen der frühen Neuzeit, als man sich vor dem Hintergrund von Renaissance und Reformation gegen die "rückschrittliche" Epoche des Mittelalters abgrenzen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.