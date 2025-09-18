Eckenberg-Gymnasium tritt Netzwerk "Schule ohne Rassismus" bei
Mit einer Feierstunde wurde das EBG Adelsheim ins bundesweite Netzwerk "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" aufgenommen. Schüler setzen klares Zeichen für Respekt.
Von Andreas Hanel
Adelsheim. "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage": Das gleichnamige bundesweite Netzwerk vernetzt Schulen im Einsatz für die Menschenwürde. Es zielt auf eine diskriminierungssensible Schulkultur und Dauerhaftigkeit im Engagement.
Dem Netzwerk gehören bundesweit über 4800 Schule an – seit dem gestrigen Mittwoch auch das Eckenberg-Gymnasium
