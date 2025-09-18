Donnerstag, 18. September 2025

Eckenberg-Gymnasium tritt Netzwerk "Schule ohne Rassismus" bei

Mit einer Feierstunde wurde das EBG Adelsheim ins bundesweite Netzwerk "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" aufgenommen. Schüler setzen klares Zeichen für Respekt.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 21 Sekunden
Mit Courage gegen Rassismus: Mit einem Festakt feiert das EBG die Aufnahme ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Adelsheim. "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage": Das gleichnamige bundesweite Netzwerk vernetzt Schulen im Einsatz für die Menschenwürde. Es zielt auf eine diskriminierungssensible Schulkultur und Dauerhaftigkeit im Engagement.

Dem Netzwerk gehören bundesweit über 4800 Schule an – seit dem gestrigen Mittwoch auch das Eckenberg-Gymnasium

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
