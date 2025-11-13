Baron verkauft Oberschloss-Ensemble an die Stadt
Das Areal hat ein großes Gestaltungspotenzial und gilt als "unglaubliche Bereicherung" für die Innenstadt.
Von Andreas Hanel
Adelsheim. Ein Streicheltierzoo, Mehrgenerationenprojekte oder ein Café am Wasserfall – diese und weitere Ideen könnten in den nächsten Jahren in der Adelsheimer Innenstadt Realität werden. Und zwar an den wohl schönsten Flecken, die das Baulandstädtchen zu bieten hat.
Denn Baron Louis von Adelsheim von Ernest möchte das Oberschloss, den Danzberg,