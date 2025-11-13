Von Andreas Hanel

Adelsheim. Ein Streicheltierzoo, Mehrgenerationenprojekte oder ein Café am Wasserfall – diese und weitere Ideen könnten in den nächsten Jahren in der Adelsheimer Innenstadt Realität werden. Und zwar an den wohl schönsten Flecken, die das Baulandstädtchen zu bieten hat.

Denn Baron Louis von Adelsheim von Ernest möchte das Oberschloss, den Danzberg,