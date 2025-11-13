Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus Adelsheim

Baron verkauft Oberschloss-Ensemble an die Stadt

Das Areal hat ein großes Gestaltungspotenzial und gilt als "unglaubliche Bereicherung" für die Innenstadt.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 19:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Eine Idee ist die Realisierung eines Cafés mit Blick auf das malerische Ambiente des Wasserfalls. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Adelsheim. Ein Streicheltierzoo, Mehrgenerationenprojekte oder ein Café am Wasserfall – diese und weitere Ideen könnten in den nächsten Jahren in der Adelsheimer Innenstadt Realität werden. Und zwar an den wohl schönsten Flecken, die das Baulandstädtchen zu bieten hat.

Denn Baron Louis von Adelsheim von Ernest möchte das Oberschloss, den Danzberg,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.