Warum fehlt "Energiewende Bergstraße" in der Info-Broschüre?
Die "Energiewende" kommt als Befürworterin des Windparks "Weißer Stein" nicht zu Wort. Das klingt erstmal ungerecht, ist aber offenbar rechtlich in Ordnung.
Schriesheim/Dossenheim. (hö) Die heiße Phase des Bürgerentscheids naht: Wie beide Kommunen auf RNZ-Anfrage mitteilen, ist "die Vorbereitung der Informationsbroschüre in vollem Gange".
Bis zum 20. Oktober muss sie nicht nur fertig, sondern auch an alle Haushalte verteilt sein – das ist die Vorgabe in der Gemeindeordnung, wonach das Info-Material 20 Tage vor der Abstimmung am 9. November
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+