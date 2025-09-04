Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Plus Windpark-Bürgerentscheid

Warum fehlt "Energiewende Bergstraße" in der Info-Broschüre?

Die "Energiewende" kommt als Befürworterin des Windparks "Weißer Stein" nicht zu Wort. Das klingt erstmal ungerecht, ist aber offenbar rechtlich in Ordnung.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Zwischen Schriesheim und Dossenheim soll der Windpark an den Weißen Stein entstehen. Archiv-Foto: Kreutzer

Schriesheim/Dossenheim. (hö) Die heiße Phase des Bürgerentscheids naht: Wie beide Kommunen auf RNZ-Anfrage mitteilen, ist "die Vorbereitung der Informationsbroschüre in vollem Gange".

Bis zum 20. Oktober muss sie nicht nur fertig, sondern auch an alle Haushalte verteilt sein – das ist die Vorgabe in der Gemeindeordnung, wonach das Info-Material 20 Tage vor der Abstimmung am 9. November

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.