Sonntag, 16. November 2025

Von Raketen, Robotern und der Liebe zum Sammeln

Ab dem 21. November stellt der Wieslocher Klaus Huber seine private Blechspielzeugsammlung in der Stadtbibliothek aus.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 1 Sekunde
Klaus Huber stellt bald seine Blechspielzeug-Sammlung aus, darunter ein Modell der „Planet Orbital 1“ – der größten Rakete aus der DDR der 70er-Jahre. Foto: Melanie Fischer

Von Melanie Fischer

Wiesloch. Im ersten Stock seines Hauses – auf dem höchsten Regal im Wohnzimmer – steht zwischen vielen anderen ein silberner Roboter mit Helikopterhut. Klaus Huber nimmt ihn vorsichtig herunter. "Das ist der Thunder Robot", sagt er, und drückt den Schalter.

Es knackt, rattert und zischt, die Augen blinken gelblich, und der Roboter wackelt

