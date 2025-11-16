Von Melanie Fischer

Wiesloch. Im ersten Stock seines Hauses – auf dem höchsten Regal im Wohnzimmer – steht zwischen vielen anderen ein silberner Roboter mit Helikopterhut. Klaus Huber nimmt ihn vorsichtig herunter. "Das ist der Thunder Robot", sagt er, und drückt den Schalter.

Es knackt, rattert und zischt, die Augen blinken gelblich, und der Roboter wackelt