Donnerstag, 16. Oktober 2025

Neuer Rewe will "mehr sein als ein Supermarkt"

Am heutigen Donnerstag eröffnet der Rewe-Markt im Wieslocher Eichelweg. Insgesamt hat das Unternehmen 7,2 Millionen Euro in den Umbau investiert.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Freuen sich über die Wiedereröffnung (v.l.): OB Dirk Elkemann, Marktmanager Marcel Becker, Bürgermeister Ludwig Sauer, Vertriebsleiter Frank Brieger und Stefan Müller, Geschäftsleiter Vertrieb. Foto: tt

Wiesloch. (tt) Nach acht Monaten Umbauzeit ist es am heutigen Donnerstag soweit: Der Rewe-Markt im Eichelweg öffnet ab 7 Uhr wieder seine Türen. Die Kunden erwartet nicht nur ein innen und außen vollkommen überarbeiteter Markt. Das Rewe-Team hat für den Eröffnungstag verschiedene Verkostungen organisiert. Zudem gibt es eine Tombola und am Freitag und Sonntag ist Milka mit einer

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
