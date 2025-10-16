Wiesloch. (tt) Nach acht Monaten Umbauzeit ist es am heutigen Donnerstag soweit: Der Rewe-Markt im Eichelweg öffnet ab 7 Uhr wieder seine Türen. Die Kunden erwartet nicht nur ein innen und außen vollkommen überarbeiteter Markt. Das Rewe-Team hat für den Eröffnungstag verschiedene Verkostungen organisiert. Zudem gibt es eine Tombola und am Freitag und Sonntag ist Milka mit einer