Von Timo Teufert

Wiesloch. Es waren keine guten Nachrichten, die Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der letzten Sitzung des Gemeinderates im Gepäck hatte. Die Stadt hat mehrere Flächen auf ihrer Gemarkung ausgemacht, auf denen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen könnten. Diese hatte man dem Verband Region Rhein-Neckar gemeldet, damit dieser sie in den