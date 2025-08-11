Montag, 11. August 2025

Plus Wiesloch

Keine Gebiete für Freiflächen-Photovoltaik im Regionalplan

Schlechte Nachrichten: OB Elkemann versucht, dass die Fläche am PZN doch in den Plan kommt.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 6 Sekunden
Die Stadt Wiesloch hat auf ihrer Gemarkung mehrere Flächen identifiziert, auf denen Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen könnten. Der Verband Region Rhein-Neckar will diese aber nicht in den entsprechenden Teilregionalplan aufnehmen. Foto: dpa/Sven Hoppe
Interview
Dirk Elkemann
Oberbürgermeister von Wiesloch

Von Timo Teufert

Wiesloch. Es waren keine guten Nachrichten, die Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der letzten Sitzung des Gemeinderates im Gepäck hatte. Die Stadt hat mehrere Flächen auf ihrer Gemarkung ausgemacht, auf denen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen könnten. Diese hatte man dem Verband Region Rhein-Neckar gemeldet, damit dieser sie in den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
Kommentare
