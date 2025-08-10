Sonntag, 10. August 2025

zurück
Plus Buchen-Hettingen

17-Jähriger ist einer der jüngsten Schornsteinfeger der Region

Max Kuhn ist bereits Geselle. Seine Zielstrebigkeit beeindruckt.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Wolfgang Frei ist stolz auf seinen Schützling: Max Kuhn zählt mit 17 Jahren zu den jüngsten Schornsteinfegergesellen weit und breit. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen/Hettingen. "Als Max bei uns angefangen hat, war er noch ein Bub", erinnert sich Wolfgang Frei, "heute ist er ein junger Mann." In der Tat: Der damals 1,55 Meter große Vierzehnjährige ist in drei Jahren um 18 Zentimeter gewachsen und trägt inzwischen vier Kleidergrößen mehr.

Max Kuhn hat sich aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.