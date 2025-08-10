Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. 1046 Kilometer – das bedeutet bis auf ein Zehntel die Distanz von Edingen-Neckarhausen in die bretonische Partnergemeinde Plouguerneau. Eine solche Strecke zu radeln (wie unlängst Gemeinderat Rolf Stahl zum Partnerschaftsbesuch) ist allein schon eine Leistung.

Nadine Bäuschlein aber schaffte das in einem Ruck,