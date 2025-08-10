Sonntag, 10. August 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

Nadine Bäuschlein schaffte es als erste Frau beim Ultra-Radrennen ins Ziel

Die Edingerin nahm an "Rund um Mecklenburg-Vorpommern" mit nur einer Stunde Schlaf teil. In 46 Stunden 1046 Kilometer Rad gefahren.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Die 42-Jährige Nadine Bäuschlein ist schon häufiger große Distanzen gefahren – aber das Ultra-Radrennen war auch für sie ein Debüt. Und eine echte Herausforderung. Erst nach weit über 24 Stunden machte sie den ersten „Powernap“. Repro: skv

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. 1046 Kilometer – das bedeutet bis auf ein Zehntel die Distanz von Edingen-Neckarhausen in die bretonische Partnergemeinde Plouguerneau. Eine solche Strecke zu radeln (wie unlängst Gemeinderat Rolf Stahl zum Partnerschaftsbesuch) ist allein schon eine Leistung.

Nadine Bäuschlein aber schaffte das in einem Ruck,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.