Von Sebastian Schuch

Neckarelz/Obrigheim. Blaulicht und Martinshorn bestimmten den Freitagabend in Neckarelz, Diedesheim und Obrigheim in Neckarnähe und in dessen weiterem Verlauf. Ein Mann wurde als vermisst gemeldet, Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zu Suche und Rettung aus. Ohne Erfolg. Der Vermisste hat das andere Ufer wohl nie erreicht.

