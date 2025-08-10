Sonntag, 10. August 2025

Plus Mosbach/Obrigheim

Suche nach vermisstem Schwimmer im Neckar erfolglos

Ein 27-Jähriger wollte von Neckarelz nach Obrigheim über den Neckar schwimmen.  Er eerreichte das andere Ufer aber wohl nie.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 10:31 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
​Foto: Freiwillige Feuerwehr Limbach

Von Sebastian Schuch

Neckarelz/Obrigheim. Blaulicht und Martinshorn bestimmten den Freitagabend in Neckarelz, Diedesheim und Obrigheim in Neckarnähe und in dessen weiterem Verlauf. Ein Mann wurde als vermisst gemeldet, Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zu Suche und Rettung aus. Ohne Erfolg. Der Vermisste hat das andere Ufer wohl nie erreicht.

