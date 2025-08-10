Weinheim. (pol/rl) Zusammengeschlagen und getreten wurde ein Weinheimer Kerwe-Besucher in der Nacht zum Sonntag.

Der 46-Jährige hatte sich auf dem Marktplatz aufgehalten, als ihn ein unbekannter Mann plötzlich angriff und dabei mit Schlägen und Tritte malträtierte. Als kurz darauf mehrere Passanten eingriffen, hörte der Täter auf und entfernte sich.

Ort des Geschehens

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall. Zeugen, insbesondere die eingreifenden Passanten, können sich beim Polizeirevier Weinheim melden. Die Telefonnummer ist 06201/1003-0.