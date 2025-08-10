Sonntag, 10. August 2025

Schläge und Tritte

Brutaler Angriff auf Kerwe-Besucher in Weinheim

Ein 46-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Marktplatz attackiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 11:02 Uhr 17 Sekunden
Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Weinheim. (pol/rl) Zusammengeschlagen und getreten wurde ein Weinheimer Kerwe-Besucher in der Nacht zum Sonntag.

Der 46-Jährige hatte sich auf dem Marktplatz aufgehalten, als ihn ein unbekannter Mann plötzlich angriff und dabei mit Schlägen und Tritte malträtierte. Als kurz darauf mehrere Passanten eingriffen, hörte der Täter auf und entfernte sich.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall. Zeugen, insbesondere die eingreifenden Passanten, können sich beim Polizeirevier Weinheim melden. Die Telefonnummer ist 06201/1003-0.