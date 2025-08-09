Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Eine Begegnung der etwas anderen Art hatte ein RNZ-Leser kürzlich, als er zwischen dem Anglersee am Schützenverein und dem Rentnersee in Rot spazieren ging. Vor ihm stellten sich Krebse auf – beide in Drohhaltung, einer mit gespreizten Scheren, einer ohne Scheren.

Sein Verdacht: Es könnte sich dabei um den Roten Amerikanischen