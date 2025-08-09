Invasive Sumpfkrebse stellten sich in Drohhaltung vor Spaziergänger auf
Die invasive Art fühlt sich in stehenden Gewässern wohl. Er ist eine Bedrohung für einheimische Krebse und das Gleichgewicht in Seen.
Von Armen Begic
St. Leon-Rot. Eine Begegnung der etwas anderen Art hatte ein RNZ-Leser kürzlich, als er zwischen dem Anglersee am Schützenverein und dem Rentnersee in Rot spazieren ging. Vor ihm stellten sich Krebse auf – beide in Drohhaltung, einer mit gespreizten Scheren, einer ohne Scheren.
Sein Verdacht: Es könnte sich dabei um den Roten Amerikanischen
