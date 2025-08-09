Samstag, 09. August 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Invasive Sumpfkrebse stellten sich in Drohhaltung vor Spaziergänger auf

Die invasive Art fühlt sich in stehenden Gewässern wohl. Er ist eine Bedrohung für einheimische Krebse und das Gleichgewicht in Seen.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Ein Krebs befindet sich in Drohhaltung. Die Art gilt als Bedrohung für einheimische Arten und Gewässer. Foto: privat

Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Eine Begegnung der etwas anderen Art hatte ein RNZ-Leser kürzlich, als er zwischen dem Anglersee am Schützenverein und dem Rentnersee in Rot spazieren ging. Vor ihm stellten sich Krebse auf – beide in Drohhaltung, einer mit gespreizten Scheren, einer ohne Scheren.

Sein Verdacht: Es könnte sich dabei um den Roten Amerikanischen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.