Meckesheim. (pol/rl) Ein Todesopfer forderte ein Unfall auf der Bundesstraße B45 am gestrigen Samstag.

Ein 82-jähriger BMW-Fahrer war gegen 11.20 Uhr von Mauer Richtung Meckesheim unterwegs. In Höhe der Abfahrt Meckesheim-Mitte touchierte er eine Mauer und mehrmals die Schutzplanken der B45.

Als er dann ein Auto überholte, blieb der Wagen am Außenspiegel eines Porsches hängen. Das Auto des 82-Jährigen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Fahrbahnteiler. Dadurch hob der Wagen vom Boden ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Senior erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die B45 bis 15.10 Uhr voll gesperrt.

Ort des Geschehens

Der BMW wurde völlig demoliert, etwa 60 Meter Schutzplanken wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.