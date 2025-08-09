Wird der Lauer zum Sandstrand mit Sitzstufen zum Neckar und Gastro?
Die Sanierung und Umgestaltung wurde im Gemeinderat vorgestellt. Der "Platz mit der hohen Aufenthaltsqualität" soll zum Stadtjubiläum fertig sein.
Von Peter Bayer
Eberbach. Am Sandstrand liegen oder auf einer der Sitzstufen die Beine im Wasser des Neckar baumeln lassen, sich dazu mal schnell ein kühles Getränk oder einen Snack in der Gastronomie holen – so könnten Einheimische wie Touristen vielleicht schon bald den Aufenthalt am Neckarlauer genießen.
Die Pläne zur Umgestaltung des Lauers wurden in der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+