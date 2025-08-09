Samstag, 09. August 2025

Wird der Lauer zum Sandstrand mit Sitzstufen zum Neckar und Gastro?

Die Sanierung und Umgestaltung wurde im Gemeinderat vorgestellt. Der "Platz mit der hohen Aufenthaltsqualität" soll zum Stadtjubiläum fertig sein.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 19 Sekunden
Im vorderen Bereich wurden besonders massive Ausbrüche festgestellt, weshalb dort Parken derzeit verboten ist. Zur Wiederherstellung der Standsicherheit wird eine Spundwand empfohlen, im oberen westlicheren Bereich eine wasserseitige Steinschüttung. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Am Sandstrand liegen oder auf einer der Sitzstufen die Beine im Wasser des Neckar baumeln lassen, sich dazu mal schnell ein kühles Getränk oder einen Snack in der Gastronomie holen – so könnten Einheimische wie Touristen vielleicht schon bald den Aufenthalt am Neckarlauer genießen.

Die Pläne zur Umgestaltung des Lauers wurden in der

Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
Kommentare
