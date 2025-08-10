Weinheim. (RNZ) "Diese Sachbeschädigung ist sehr ärgerlich und befremdlich, weil damit auch das ehrenamtliche Engagement des Männerschuppens betroffen ist. Das ist eine Unverschämtheit und nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich."

So deutlich hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just auf einen Vorfall reagiert, der sich wohl in den frühen Morgenstunden des Freitags ereignet hat.