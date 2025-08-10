Sonntag, 10. August 2025

Plus Waldhof-Fans am Werk?

Heimat-Schriftzug in Weinheim blau und schwarz bemalt

"Nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich." Unbekannte machten sich an den Buchstaben nahe der Stadthalle zu schaffen.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 19:18 Uhr 45 Sekunden
Anders als zum Beispiel Fußballtrikots sollte Heimat nicht nur zweifarbig dargestellt sein, findet die Stadt Weinheim. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) "Diese Sachbeschädigung ist sehr ärgerlich und befremdlich, weil damit auch das ehrenamtliche Engagement des Männerschuppens betroffen ist. Das ist eine Unverschämtheit und nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich."

So deutlich hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just auf einen Vorfall reagiert, der sich wohl in den frühen Morgenstunden des Freitags ereignet hat.

