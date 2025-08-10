Heimat-Schriftzug in Weinheim blau und schwarz bemalt
"Nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich." Unbekannte machten sich an den Buchstaben nahe der Stadthalle zu schaffen.
Weinheim. (RNZ) "Diese Sachbeschädigung ist sehr ärgerlich und befremdlich, weil damit auch das ehrenamtliche Engagement des Männerschuppens betroffen ist. Das ist eine Unverschämtheit und nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich."
So deutlich hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just auf einen Vorfall reagiert, der sich wohl in den frühen Morgenstunden des Freitags ereignet hat.
