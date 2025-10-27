Dieses Lob gibt es von Franziska Brantner für die Parkanlage
Die Grünen-Bundesvorsitzende ist zu Gast im Stadtwingert und macht sich ein Bild vom umgestalteten Park.
Wiesloch. (hds) Hoher Besuch im Wieslocher Stadtwingert und dem Internationalen Kräutergarten: Die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, war zu Besuch.
Die Bundestagsabgeordnete mit dem Wahlkreis Heidelberg/Weinheim, die bis 2025 auch Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium war, machte sich ein Bild vom modernisierten und umgestalteten Park, der durch Bundesmittel